Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda önemli bir görüşme yaptı.

ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÇATIŞMA VE ATEŞKES GÜNDEMDE

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci yanı sıra Gazze’deki ateşkes çabaları masaya yatırıldı.

TÜRKİYE’NİN SORUMLULUĞU

Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.