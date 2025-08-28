Gündem

Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

hakan-fidan-abd-li-mevkidasiyla-gorustu

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda önemli bir görüşme yaptı.

ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÇATIŞMA VE ATEŞKES GÜNDEMDE

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci yanı sıra Gazze’deki ateşkes çabaları masaya yatırıldı.

TÜRKİYE’NİN SORUMLULUĞU

Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

ÖNEMLİ

Gündem

Güngören’de Eski Başkan Vuruldu

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede eski spor kulübü başkanına düzenlenen silahlı saldırıda, ağır yaralanan Tuncay Meriç hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı arıyor.
Gündem

Teknofest Mavi Vatan başladı mı? Bakan Güler yanıtladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an göreve hazır olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı'nın önceki açıklamalarını yineledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.