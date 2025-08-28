Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE ASKIDA GÖRÜŞTÜ

Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE GAZZE GÜNDEMİ

Görüşme sırasında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci üzerinde duruldu ve Gazze’deki ateşkes çabaları ele alındı.

TÜRKİYE SORUMLULUK ALMAYA HAZIR

Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.