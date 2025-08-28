Gündem

Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

hakan-fidan-abd-li-mevkidasiyla-gorustu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE ASKIDA GÖRÜŞTÜ

Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE GAZZE GÜNDEMİ

Görüşme sırasında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci üzerinde duruldu ve Gazze’deki ateşkes çabaları ele alındı.

TÜRKİYE SORUMLULUK ALMAYA HAZIR

Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

ÖNEMLİ

Gündem

Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü; Rusya-Ukrayna barış süreçleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Spor

Galatasaray, Singo’nun Maliyetini Açıkladı

Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo'nun transfer bedeli ve yıllık maaşını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.