Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürerek önemli bir telefonda görüşme yaptı. Bu kapsamda Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BARIŞ SÜRECİ VE ATEŞKES ÇABALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci ve Gazze’deki ateşkes çabaları masaya yatırıldı. Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte üzerindeki sorumluluğu yerine getirmeye her zaman hazır olduğunu vurguladı.

İNSANİ DURUMUN İYİLEŞMESİ GEREKİYOR

Fidan, ayrıca Gazze’deki insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu durum, Türkiye’nin mevcut uluslararası diplomasi çabaları içinde önemli bir yer tutuyor.