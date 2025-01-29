Hakan Fidan’dan Suriye’ye Destek Çağrısı

SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİN ÖNEMİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı’nın açılışında yer aldı. Fidan, Suriye’deki “memnuniyet ve umut verici” gelişmelerin bölgeye yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. “Suriye’nin yeniden yapılanmasına ve kalkınmasına ele ele destek vermeliyiz. Zira Suriye’nin istikrarı ve gelişimiyle bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak, lojistik ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında yeni imkanlar da beraberinde gelecektir.” diyerek Suriye’nin önemine dikkat çekti. Toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Fidan, bu tür toplantıların kardeşlik hukuku çerçevesinde Türkistan, Kafkasya ve Anadolu gibi tarihi coğrafyaların ekonomik ve enerji alanlarında işbirliğini güçlendirmesi hayati bir konu olduğunu iletti.

KÜRESEL SORUNLAR VE İŞBİRLİĞİ

Fidan, uluslararası sistemin birçok bölge için barış ve istikrar sağlayamadığını ve çok taraflılığın erozyona uğradığını vurguladı. Türk dünyasının tarihi bağları üzerinden dayanışma gösterdiğini ifade eden Fidan, “Bölgemiz ve ötesi için barış, refah ve istikrar üretiyoruz.” dedi. Bişkek’te gerçekleştirilen 11. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nde önemli belgeler kabul edildiğini hatırlatan Fidan, ortak hareket etme iradesini sürdüreceklerini dile getirdi. Küresel salgın sonrası tedarik zincirindeki kırılmalar ile bölgedeki çatışmaların, küresel sistemin temellerini sarstığını belirten Fidan, Orta Asya’nın, Hazar Denizi’nin ve Türkiye’nin ticaret açısından önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

ENERJİ KRİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Fidan ayrıca, yaptırımlar ve karşı yaptırımların enerji krizini tetiklediğine dikkat çekerek, “Bu durum, Orta Asya ve Kafkasya’nın jeostratejik önemini artırdı ve Türkiye’yi enerji merkezi olarak öne çıkardı.” dedi. Fidan, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın toplantı sırasında bağlantısallık projeleri ve işbirliği fırsatlarını değerlendireceklerini ve ortak bildirinin imzalanacağını duyurdu. Gelecek dönem için somut adımların belirleneceğini aktaran Fidan, dış politika ve bölgesel işbirliği konularını gündeme alacaklarını belirtti.

TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ POLİTİKALARI

İkinci gündem maddesi olarak ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Fidan, Türkiye’nin ticaret hacminin artması ve Türk dünyasıyla gelişen ticaret ilişkilerine ilişkin bilgi verdi. Türk devletleri arasındaki ticari ortaklıkların çeşitlendirilmesi ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Fidan, toplantıya katılan Ticaret Bakanlarının ekonomik işbirliğini artırma konusunu tartışacaklarını bildirdi. Ulaştırma bakanlarının, bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi konusunu ele alacaklarını belirten Fidan, “Türkiye, son 20 yılda Doğu-Batı-Orta Koridor üzerinde büyük çaplı projeler gerçekleştirdi.” şeklinde konuştu.