Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Lammy’nin görüşmesinde öncelikle ikili ilişkiler değerlendirildi. Bunun yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek için atılacak adımlar da konu edildi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ÜZERİNDE DURULDU

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler, Pakistan ile Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel meseleler üzerinde de duruldu.