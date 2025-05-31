Hakan Fidan, David Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İngiltere ile Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan ve Lammy’nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için atılan adımlar değerlendiriliyor.

Bölgesel Konuların Durumu İle İlgili Değerlendirmeler

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum gibi diğer bölgesel konular da ele alınıyor. Bu konular, bölgedeki güvenlik ve iş birliği açısından büyük önem taşıyor.