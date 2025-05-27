Hakan Fidan: Esir Takasından Memnunuz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir basın toplantısı düzenliyor. Lavrov, burada yaptığı açıklamada “Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlıkları olarak koordinasyon halindeyiz. Rus turistler Türkiye’yi tercih ediyor. Geçtiğimiz sene bir rekor kırıldı. Orman yangınları ile mücadele önemli bir işbirliğimiz olabilir. Uluslararası konulardaki yaklaşımlarımızı teyit ettik. Suriye konusunda temas halindeyiz. Gazze’de olup bitenlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Rusya ve Türkiye olarak Filistin devletinin kurulmasından yanayız. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bölgedeki ülkeler ile temas halinde olacağız.” ifadelerine yer verdi.

İLİŞKİLERİMİZİN ÖNEMİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov’un ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Lavrov’a teşekkürlerimizi sunuyorum. 1 yıl aradan sonra Moskova’da bulunmaktan memnunum. Dün önemli görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin ile görüştük. Ziyaretim çok boyutlu ilişkilerimizi ele almamızı sağladı. Bugün de Sayın Lavrov ile bölgesel ve ikili ilişkileri küresel sorunları ele alma şansımız oldu. Türkiye, Rusya arasındaki ilişkiler bölgenin istikrarı için her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor. Liderlerimiz arasında sağlam bir ilişki var. Bu iletişim, ilişkilerimizi sonuç odaklı yürütmemizi sağlıyor. Rusya ile son derece önemli bağlarımız var. Akkuyu’nun bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. İkili ilişkilerimizi derinleştirme çabasındayız.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMİYE HAZIR

Fidan, “Sayın Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul’a gönderdi. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Sayın Erdoğan’ın tüm taraflara söylediği gibi Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Karadeniz’de güvenliğe verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdim.” dedi.

SURİYE KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELER

Fidan, yaptırımların kaldırılması yönünde atılan adımların önemine dikkat çekti. “Cumhurbaşkanımız ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Tüm bu konuları bugün ele alma imkanı bulduk. Suriye halkının refaha kavuşması için çaba harcamaya devam edeceğiz.” dedi.

Son olarak, “Dün yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bir netice ile sonuçlanması önem kazanmakta. Esir takası tamamlandı. Karşılıklı şartların gönderilmesi konusunda da hazırlıklar sürüyor. Sayın Putin ile Akkuyu nükleer santralinin inşası ile ilgili süreçte karşılaşılan aksaklıklar gündeme geldi. Sayın Putin’in bu konuyu ne kadar yakından takip ettiğini bir kez daha görmüş olduk. BOTAŞ ve Gazprom arasında devam eden görüşmeler var. Bu konuda da Putin’in desteğini istedik. Verimli bir görüşme oldu.” ifadelerine yer verdi.