Hakan Fidan Sibiha İle Görüştü

DIPLOMATIK TRAFIK SURUYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi sürecini sürdürüyor. Antalya’da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı boyunca Bakan Fidan, çeşitli görüşmelere devam ediyor. Bu bağlamda, Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Toplantıda, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkesin sağlanmasına ve kalıcı bir barışın temini için yapılan çabalar değerlendiriliyor. Bakan Fidan, barışın sağlanabilmesi amacıyla arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ediyor. Ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyaretin hazırlıkları da görüşmelerin gündeminde yer alıyor.