Hakan Fidan: Silahlar Teslim Edilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahım Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Fidan, TV100’e yaptığı açıklamada, “8 Aralık’ta Suriye’de yeni bir dönem başladı” diyerek, “Şu anda sistem kendini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hem uluslararası toplumun hem de komşular olarak bizlerin her türlü desteğine ihtiyacı var” ifadesinde bulundu. Türkiye’nin komşularına karşı tarihi bir mesuliyeti olduğunu vurgulayan Fidan, gerekli desteği sağlamak gerektiğini belirtti.

GÖRÜŞMELERİN KAPSAMI

Fidan, Suriye’nin mevcut şartlarını kötüye kullanan terör örgütleri konusunu gündeme getirdiklerini ve ayrıca iki ülke arasındaki enerji ve yardım gibi başka konuları da ele aldıklarını aktardı. “İyi ve verimli bir ziyaret oldu. Beraberimde Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız vardı. Detaylı görüşmeler gerçekleştirdik” diye ekledi. Ürdün’de Özgür Suriye Ordusu’nun DEAŞ’la mücadele platformunun temelleri atıldığını ifade eden Fidan, Suriye’nin bu platformda önemli bir rol oynadığını söyledi.

PROVOKASYON UYARISI

Fidan, bölgedeki olası provokasyonlar konusunda daha önce uyarıda bulunduklarına dikkat çekerek, “Bu tür provokasyonlara karşı idari ve siyasi tedbirler önemlidir” dedi. Nusayri kesimin provoke edilmesine yönelik bir proje olduğunu ifade eden Fidan, “Eski rejim unsurlarının bir tuzakla hükümet birliklerine saldırması, belirli miktarda askeri kayıplar ve akabinde sivil unsurların da bu duruma karıştığı bir konu” şeklinde konuştu.

AKLI SELİM YAKLAŞIM

Suriye’deki Ahmed Şara yönetiminin provokasyona karşı sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini aktaran Fidan, bazı çevrelerin provokasyonu kendilerinin planladığını belirtti. “Yeni yönetim, rövanşist bir tavra girmeyince bazı çevreler provokasyonu kendileri örgütlediler” dedi. Siyasetin, toplumsal kesimlerin birbirlerini kucaklaması gerektiğini ifade eden Fidan, bölgede çeşitli mezhep gruplarının bulunduğunu hatırlattı. “Modern devletin toplumun bütün kesimlerini kucaklaması burada en öncelikli olan” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

YENİ YÖNETİMİN İNSTİTÜSYONAL İHTİYAÇLARI

Fidan, yeni Suriye yönetiminin YPG işgaline son vermesi gerektiğini belirterek, “Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi gerektiği konusunda her zaman telkinimiz olmuştur” ifadelerini kullandı. YPG ile Suriye yönetimi arasında imzalanan 8 maddelik anlaşmanın gereğinin yapılmasını isteyen Fidan, “Sınırımızda silahların kan kusması kabul edilecek bir şey değil” dedi. Türkiye’nin güvenlik konularında hassasiyetlerini koruduğunu belirten Fidan, “İyi niyetle imzalanmış bir anlaşma varsa, ama orada tezgahlar olabilir” uyarısını yaptı.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Fidan, Türkiye’nin demokrasiyi güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, “Terörsüz Türkiye sürecinin iyi değerlendirilmesi gerekir” dedi. “Örgüt yöneticileri, İmralı’dan gelen çağrıya yanıt verip kurtulmalı” ifadesiyle siyaset üzerindeki terör etkisinin sona ermesini istedi.

AVRUPA’NIN GÜVENLİK MİMARİSİ

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmasının, İngiltere’nin AB’den çıkışını engelleyebileceğini belirtti ve Avrupalı liderlerin gelecekteki küresel güç dengeleri karşısında bir strateji oluşturması gerektiği üzerinde durdu. “Türkiye ve İngiltere’nin içinde bulunduğu bir yapının bölgede kendi çekim merkezini oluşturması mümkündür” diyen Fidan, Avrupa siyasetinin tarihsel boyutlarına dikkat çekti.