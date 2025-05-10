Hakan Fidan: Suikast Girişimi Yaşadım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Suikast Girişimi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Fidan, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak bir suikast girişimini de ilk kez dile getirdi.

ZEHİRLENME TEŞEBBÜSÜ DETAYLARI

Bakan Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme girişimiyle karşılaştığını belirtti. “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm” ifadesini kullandı.

TEHDİTLERİN KAYNAĞI

Fidan, “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi. “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil. FETÖ’cülerin ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda, yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde.” dedi.

ULUSLARARASI BOYUTLAR

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin diplomasi trafiği ve güvenlik politikalarının yürütüldüğü karmaşık dengelere dikkat çekerken, şahsına yönelik geçmişte gerçekleşen bu girişimin uluslararası boyutları olabileceği yorumlarına kapı araladı.