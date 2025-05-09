Hakan Fidan: Suikast Girişimi Yaşadım

HİNT EDECEK BİR SUİKAST GİRİŞİMİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV yayınında gündeme dair önemli bilgiler paylaştı ve kamuoyunu sarsacak bir suikast girişimi hakkında ilk kez konuştu. Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme girişimiyle karşılaştığını ifade ederek, “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm.” dedi.

TEHDİTLERİN KAYNAĞI

Kendisine yöneltilen “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi. Fidan, “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil. FETÖ’cülerin ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI BOYUTLAR

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin diplomasi trafiği ve güvenlik politikalarının yürütüldüğü karmaşık dengelere dikkat çekerken, şahsına yönelik geçmişte gerçekleşen bu girişimin uluslararası boyutları olabileceği yönündeki yorumlara da zemin hazırladı.