Hakan Kahraman Yakaladı, FETÖ’cü

ORTAK OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen bir operasyonda, aranan bir FETÖ’cü daha yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda, firari FETÖ’cü, saklandığı yerden ele geçirildi.

YAKALANMA ANİ DEĞİŞİM

Hakkında mahkumiyet kararı ve arama kararı bulunan Hakan Kahraman, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında önemli bir pozisyonda yer alıyordu. Yurt dışına kaçma hazırlığında bulunurken, Manisa’da yakalandı.

ADALET MÜCADELESİ

FETÖ’nün üst düzey mahrem imamı olan Kahraman, adli mercilere sevk edilecek. Gerçekleştirilen bu operasyon, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

