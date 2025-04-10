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Hakan Sabancı Ayrılık İddialarını Yalanladı

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HANDI ERCEL YENİ PROJELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Rüzgara Bırak filminin ardından Aşkı Hatırla dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, şu günlerde İki Dünya Bir Dilek adlı filmde yer almak için çalışmalar yapıyor. Oyunculuğunun yanı sıra şıklığı ve özel yaşamıyla da medyada sıkça yer bulan Hande Erçel, uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor. Ancak son zamanlarda birlikte görüntülenmeyen çiftin ayrıldığı yönünde iddialar gündeme geldi.

AYRILIK DAVALARINA CEVAP VERDİ

Önceki akşam kameralara yansıyan Hakan Sabancı, muhabirlerle sohbet etti ve ayrılık iddiaları hakkında sorulara samimi bir cevap verdi. Gazete Magazin’in haberine göre; Hakan Sabancı, “Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bu çıkışla, çiftin arasındaki bağın sürdüğünü vurguladı.

SAĞLAM BIR İLİŞKİNİN TEMELİ: SAYGI

Hakan Sabancı, daha önce katıldığı bir röportajda ilişkinin temel unsurlarından birinin saygı olduğuna dikkat çekmişti. Ünlü isim, “İlişkiyi dengede tutan bence saygı. Birbirinin alanına ve önemsediklerine saygı göstermek bence her ilişkinin en önemli noktası” diyerek düşüncelerini dile getirmişti.

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