Hakem Atamaları Canlı Yayında Gerçekleşecek

TOPLANTI DETAYLARI VE HEDEFLERİ

Kulüpler Birliği Vakfı, yarın Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile bir araya gelecek. Bu toplantı sırasında, kulüp temsilcileri, canlı yayında Veri Tabanlı Otomatik Atama Sistemi (VeTAS) aracılığıyla Süper Lig’in 22. haftası için hakem atamaları gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 20. haftadan itibaren VeTAS sistemini devreye soktu ve hakem ile yardımcı hakem atamaları bu sistemle yapılıyor. İlerleyen haftalarda 4. hakem ve gözlemciler de aynı yöntemle atanacak. MHK, algoritma atamaları için önceki yıllarda oluşturulan kriterlere yeni yenilikler ekliyor. Atamalar, kulüp puanı da dahil olmak üzere 40’tan fazla kriter üzerinden yapılıyor.

CANLI YAYIN VE BİLGİLENDİRME

Kulüpler Birliği Vakfı, yarın TFF’nin Riva’daki merkezinde MHK ile yapılacak toplantıda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kulüpleri bilgilendirecek. Toplantıda kulüplerin kriterler hakkında görüşleri alınacak ve olası yeni talepler değerlendirilecek. Ayrıca, Süper Lig’de 22. haftanın hakem atamaları, live streaming olan Kulüpler Birliği – MHK toplantısında VeTAS üzerinden belirlenecek.