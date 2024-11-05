Hakim ve Savcı Yardımcısı Alım İlanı

HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI ALIMLARINA DEVAM

Bakan Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile geçen yıl başlattıkları hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam ettiklerini bildirdi. Tunç, “850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

EĞİTİM SÜRECİ VE DONANIMLI İKİLİ İLİŞKİ

Bakan Tunç, kazanacak olan ve mülakat aşamasını başarıyla geçecek adayların mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim alacaklarını söyledi. Tunç, ” ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.