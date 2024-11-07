Hakim ve Savcıların Yükselme Kararları Açıklandı

HÜKÜMETTEN HAKİM VE SAVCILARA YÜKSELTME KARARLARI

Çeşitli seviyelerde görev sürelerini tamamlayan ve yükseltilmeleri onaylanan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimleri Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları doğrultusunda Resmi Gazete’de yayınlandı. 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip, bu tarihten itibaren ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimleri açıklandı.

LISTEDEKİ HAKİM VE SAVCILAR

Yayımlanan listede adli yargıda 56 hakim ve 27 savcı, idari yargıda ise 33 hakimin ismi yer aldı. Sürelerini tamamlamalarına rağmen bu listede isimlerini göremeyen bireyler, 30 gün içerisinde HSK’ye yazılı başvurarak durumlarının incelenmesini talep edebiliyor. HSK’nın açıklamasında ayrıca Ağustos 2024 döneminin sonuna kadar sürelerini bitirdikleri halde yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinin bulunduğu listeler de bildirildi.