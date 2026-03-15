Hakkâri-Çukurca Yolunda Çığ Tehlikesi Yaşandı

YURDUN DOĞUSUNDA KARA YAĞIŞLARI ETKİLİ

Yurdun doğu kesiminde kış koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hakkâri’de meydana gelen yoğun kar yağışı, Doğanlı köyü civarında Hakkâri-Çukurca kara yolunda çığ düşmesine sebep oldu. Kara kütlesinin yolu kapatması sonucunda, bölgedeki bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

ÇIĞ TEMİZLEME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Olay üzerine hızlı bir şekilde Karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çığın temizlenmesi ve yolun tekrar ulaşıma açılması için gerekli çalışmalara başladı. Mahsur kalan sürücülerin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla yoğun bir çaba gösterildi.

SÜRÜCÜLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

Kar yağışının devam ettiği bölgede; yetkililer, sürücülere temkinli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yapılan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.