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Hakkari’de 68 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

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HUSUSİ OPERASYON DETAYLARI

Hakkari merkezli olarak İstanbul ve Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda, sahte rezervasyon ve sahte ürün satışları ile kendilerini ‘arabulucu’ olarak tanıtan kişilerin 83 bireyi dolandırarak 68 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Hakkari Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan açıklamada, şüphelilerin sahte rezervasyonlar oluşturduğu, kendilerini arabulucu olarak tanıttığı ve alışveriş sitelerinde sahte ürünler sattığı belirtilerek, “83 mağdur şahsı toplamda 68 milyon lira tutarında dolandırarak suçtan gelir elde ettikleri tespit edilmiştir” denildi. Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu belirlenen R.Ş. ile birlikte 5 şahıs yakalandı. Hakkari Valiliği, “Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

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