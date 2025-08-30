Gündem

Hakkari’de Kaza Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Hakkari’nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında bir trafik kazası gerçekleşti. Hakkari yönüne doğru ilerleyen bir TIR ile karşı yönden gelen bir kamyonetin çarpışması sonucunda feci olay yaşandı. Çarpışma sonrası kamyonet içerisindeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralanma durumu ile karşılaştı.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerindeki ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından yetkililer inceleme başlattı.

