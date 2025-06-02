Hakkari’de Yangın Çıktı, Ahır Hasar Gördü

YANGIN ÇIKTI

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde Hamdi Yalçın’a ait bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

OTLAR VE SAMAN YANDI

Kısa sürede yayılan yangında ahırda yer alan yaklaşık bin 100 balya ot ve 150 torba saman tamamen kül oldu. Yangını gören köylüler kendi imkanlarıyla duruma müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine ihbar ile intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdi.

İNCELMELER DEVAM EDİYOR

Daha sonra bölgeye gelen jandarma ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı. Yangında can kaybı meydana gelmedi, ancak ahırda büyük ölçekte hasar oluştu. Yangınla ilgili incelemeler hafızaları güçlü bir şekilde sürüyor.