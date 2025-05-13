Uyuşturucu ile mücadele yurt genelinde kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda görevli ekipler, uyuşturucu satıcılarına karşı etkili operasyonlar gerçekleştiriyor.

Hakkari VE VAN’DA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari ve Van’da yapılan uyuşturucu operasyonlarının detaylarını verdi. “Hakkari ve Van’da 339 kg uyuşturucu madde ele geçirdik” diyen Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen maddeleri de aktardı. Hakkari ve Van’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

HAKKARİ’DE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDESİ

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda bir evde uyuşturucu madde arama köpekleriyle yapılan kontrolde; 143 kg eroin, 25 kg metamfetamin ve 21 kg skunk olmak üzere toplam 189 kg uyuşturucu madde ele geçirdi.

VAN’DA İKİNCİ OPERASYON

Van İl Jandarma Komutanlığı, Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile birlikte yürütülen operasyonlar çerçevesinde; toplam 150 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyona 120 kg metamfetamin ve 30 kg skunk dahildir.

GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ

Yerlikaya, “Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadesiyle paylaşımını tamamladı. Jandarma kuvvetlerine ve Hakkari ile Van valilerine teşekkür eden Yerlikaya, bu mücadelenin geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu belirtti.