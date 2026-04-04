Haksız Fiyat Uygulamaları Nedeniyle 183 İşletmeye Ceza Kesildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 46. toplantısını gerçekleştirdi.

DENETİMLERİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Kurul, 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, toptancı hallerinde ve marketlerdeki sebze ve meyve ürünlerine yönelik denetimlerin sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıyla ilgili bilgilendirmeyi Ticaret Bakanlığı yaptı.

CESALAR DAHA ÖNCE BELİRLENDİ

Sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, denetimlerde 183 işletmeye toplamda 96,6 milyon lira ceza kesildiği bildirildi. Bakanlık, denetimlerin kapsamlı olduğunu ve elde edilen bulgulara dayanarak fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletme hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında, bu işletmelere toplam 96,6 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonundaki denetim faaliyetleri, tüketicilerin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla kararlılıkla devam edecektir.

