Hal Yasası’na Dair Gelişmeler Var

MARKETLER ÜRETİCİLERE YER TAHSİSİ YAPACAK

Marketler, meyve ve sebze üreticilerine yer tahsisi yapmaya hazırlanıyor. Tarım sektöründe uzun yıllardır tarladan tüketiciye kadar artış gösteren fiyatlara çözüm bulmak amacıyla Hal Yasası’nın hazırlanması çalışmaları devam ediyor. Bu yeni düzenleme ile marketler, sebze ve meyve ürünlerinin belirli bir kısmını doğrudan üreticiden almayı zorunlu hale getiriyor. Bu oran, toplam sebze ve meyve standının en fazla yüzde 20’si kadar olacak.

CEZALAR VE DESTEKLER ARTACAK

Yükümlülüklere uymayan perakendecilere her yıl 50 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, üreticilere kira, arsa, depolama ve nakliye gibi destekler verilecek. Aynı hal içindeki komisyoncular arasında ürün devri ve satışı yasaklanacak. Hallerde, piyasayı manipüle ettiği tespit edilen kişilere uygulanacak para cezası da artacak. Bu ceza, 177 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. bozulmuş ürünleri uygunsuz alanlara atanlara ise 200 bin lira ceza verilecek. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı bu düzenlemenin, 1 Ekim sonrası Meclis’e sunulması bekleniyor.