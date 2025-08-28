Hal Yasası’nda Yenilikler, Ceza Geliyor

MARKETLER ÜRETİCİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Meyve ve sebze üreticilerine yer tahsisi yapılması hedefleniyor. Tarım sektöründe uzun yıllardan beri tarladan markete kadar artan fiyatlara çözüm bulmak amacıyla Hal Yasası’nın hazırlıkları devam ediyor. Bu yeni düzenleme ile marketler, sebze ve meyvelerin belirli bir kısmını doğrudan üreticilerden almak zorunda kalacak. Belirlenen oran ise toplam sebze-meyve standının en fazla yüzde 20’si kadar olacak.

CEZALAR ARTIRILIYOR

Yükümlülüklere uymayan perakendecilere her yıl 50 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu düzenleme ile üreticilere kira, arsa, depolama ve nakliye desteği sağlanacak. Aynı hali paylaşan komisyoncular arasında mal devri ve satışı yasaklanacak. Hallerde piyasa manipülasyonu yaptığı tespit edilen kişiler için uygulanacak ceza ise 177 bin liradan 1 milyon liraya yükselecek. Bozulmuş ürünleri uygunsuz alanlara dökenlere ise 200 bin lira ceza verilecek. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı bu düzenlemenin 1 Ekim sonrası Meclis’e sunulması bekleniyor.