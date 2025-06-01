Halfeti Gezisi Kötüleşti

ŞANLIURFA’DA TRAFİK KAZASI
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 13. kilometresinde, Kübra G. yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkıyor. Araç, şarampole devrilerek takla atıyor. Kaza anında araçta bulunan sürücü ile 2’si kadın, 3’ü çocuk toplamda 6 kişi yaralanıyor.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülüyor.
GEZİYE GİDİYORLARDI
Kaza yapan kişilerin, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik bölgesi olan Halfeti’ye gezmek için gittikleri belirleniyor.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kaza ile ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından bir soruşturma başlatılıyor.