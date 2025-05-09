Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu mahkemede

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI VE GEZİ PARKI DAVASI

ID İletişim Danışmanlık’ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devam eden Gezi Parkı soruşturması kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 27 Ocak’ta tutuklandı. Barım, gözaltı sırasında ‘tanık’ olarak ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na da “yalan tanıklık” suçu kapsamında bir soruşturma başlatıldı.

HALİT ERGENÇ’İN İFADESİ

Habertürk’ün aktardığına göre, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla görülen davada Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı. Halit Ergenç, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu belirtti. Savunmasına başlayan Ergenç, “Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim, sorulan sorulara cevap verdim,” dedi. Osman Kavala ve tanıdıkları hakkında ise, “Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater ile bir irtibatım yok” ifadesini kullandı.

AĞAÇLAR KESİLMESİN DİYE YÜRÜDÜK

Ergenç, kendisine sorulan 12 telefon görüşmesi hakkında, “Yedisi 1 Haziran’da sendikadaki arkadaşlarla yürüyüş gerçekleştirmiştik. Gezi Parkı yürüyüş amacımız kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti,” diye konuştu. Yürüyüşü organize edip etmediği sorulduğunda, “Ben organize etmedim. İrtibatım, nerede nasıl görüşeceğimiz ile alakalıydı,” açıklamasını yaptı. Ergenç, Memet Ali Alabora’yla arasında irtibat olmadığına dikkat çekti.

RIZA KOCAOĞLU’NUN SAVUNMASI

Diğer sanık Rıza Kocaoğlu ise duruşmada aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu ifade ederek, “Ben de Ayşe Barım ile ilgili sorulara detaylı cevap vermeye çalıştım. Orada olma sebebim tamamen ağaçların kesilmesiyle alakalıdır,” dedi. Kocaoğlu, uzun süreden beri görüşmediğini belirterek beraatını talep etti.

MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ VE DİĞER GELİŞMELER

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına süre vererek davayı 23 Mayıs’a erteledi. Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle kabul edilmişti. 7 Temmuz’da ilk kez mahkeme karşısına çıkacak olan Barım, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanacak.

ÖZETLE GEZİ PARKI DÖNEMİNE DAİR İFADELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davasının firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair kayıtlar bulundu. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun “tanık” sıfatıyla verdikleri ifadeler çelişkili bulunduğu için ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. İfadelerinde ikisi de Alabora ile irtibatlarının olmadığını belirtti. Ayrıca, dosyaya giren HTS kayıtlarına göre, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun Gezi Parkı dönemindeki telefon görüşmeleri ve beraber yürüyüş yaptıklarına dair kanıtlar da yer aldı.

İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

Savcı, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçlaması nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.