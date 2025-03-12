Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na Dava Açıldı

HTS KAYITLARI VE GÖRÜNTÜLER YAPTIĞI İDDİALAR

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, savcılık, HTS kayıtlarında her iki oyuncunun da Gezi Parkı eylemleri sırasında Mehmet Ali Alabora ile sıkça iletişim kurduğunu tespit etti. Eylemlere katıldıkları görüntülerle kanıtlanan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun, bu irtibatı daha önceki ifadelerinde gizlediği öne sürülüyor.

YALAN TANIKLIK SUÇLAMASIYLA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Dilek Yaman Demir’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun 2013 Gezi Parkı eylemleri sırasında Mehmet Ali Alabora ile sık sık konuştuğu belirlendi. HTS (telefon sinyal) kayıtları, iki oyuncunun Alabora ile defalarca görüştüğünü ortaya koyarken, eylemlerden elde edilen görüntüler de Ergenç ve Kocaoğlu’nun protestolara katıldığını doğruladı. Ancak oyuncuların daha önce tanık olarak verdikleri ifadelerde bu irtibatı ve katılımı gizlediği iddia ediliyor. Savcılık, verdikleri beyanların gerçeği yansıtmadığını ve “yalan tanıklık” yaptıklarını değerlendirdi ve her iki oyuncu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açtı.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI VE TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Soruşturma, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım ile bağlantılı olarak başlatılmıştı. Ergenç ve Kocaoğlu’nun, Barım’ı kayırmak amacıyla gerçek dışı ifadeler verdiği öne sürülüyor. Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları protestoları yönlendirdiği ve eylemlerin kitleselleşmesini sağladığı gerekçesiyle “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı. Tanık olarak ifade veren Ergenç ve Kocaoğlu’nun, Alabora ile ilişkilerini ve eylemlere katılımlarını inkar etmesi, savcılığı harekete geçirdi. HTS kayıtları ve görüntüler, oyuncuların beyanlarını çürüten somut deliller olarak dosyaya eklendi.

KAMUOYU VE YARGILAMA SÜRECİ

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında açılan dava, Gezi Parkı soruşturmalarının yeni bir boyut kazanmasına sebep oldu. İki oyuncunun yargılama süreci, hem sanat camiasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Davanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin vereceği karar, yalan tanıklık suçlamasının nasıl sonuçlanacağını gösterecek.