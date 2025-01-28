Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na Soruşturma Açıldı

AYŞE BARIM TUTUKLANDI

Gezi Parkı olaylarının organizatörlerinden biri olduğu öne sürülen ünlü menajer Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı. Barım ile ilgili yürütülen soruşturmada, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Mehmet Günsür ve Ceyda Düvenci gibi birçok ünlü isim tanıklık yaptı. Ancak, savcılık Ergenç ve Kocaoğlu’nun ifadeleri arasındaki çelişkiler sebebiyle yeni bir soruşturma başlattı.

YALAN TANIKLIK SUÇLAMASI

Savcılık, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun Gezi Parkı olayları sırasında firari sanık Memet Ali Alabora ile bağlantılarını reddetmeleri ve eylemler hakkında detaylı bilgi vermemeleri nedeniyle ‘yalan tanıklık’ suçlaması yöneltti. Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesi gereğince, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor.

HALİT ERGENÇ’İN İFADESİ

Halit Ergenç, savcılığa verdiği ifadesinde, Ayşe Barım ile 2000’li yılların başında tanıştığını ve o zamandan beri iş ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti. Ergenç, “Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik. Gezi Parkı olayları sırasında kendisiyle irtibatımızı hatırlamıyorum. Bana olaylara katılmam yönünde bir telkinde bulunmadı” dedi. Alabora’yı konservatuvardan tanıdığını ancak yakın bir ilişkilerinin olmadığını, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku ile ilgili bilgisi olmadığını ifade etti.

RIZA KOCAOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Rıza Kocaoğlu, 17 yıldır Ayşe Barım’ın menajerlik hizmetlerinden faydalandığını belirterek, “Gezi Parkı sürecinde kendisiyle HTS kayıtlarımız olabilir, ancak bu görüşmelerin içeriğini hatırlamıyorum. Beni yönlendirdiğini veya eyleme katılmamı söylediğini hatırlamıyorum” dedi. Kocaoğlu, Gezi Parkı’na bireysel olarak gittiğini ve oyuncuların toplu bir hareket içinde olmadığını ifade ederek, “Menajerim dahil kimse beni eylemlere yönlendiremez” diye konuştu.

YALAN TANIKLIK SUÇU NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesine göre, soruşturma evresinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan tanıklar 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Ergenç ve Kocaoğlu hakkında başlatılan bu soruşturma, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yargı sürecine yeni bir boyut kazandırdı.