Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ‘yalan tanıklık’ iddiasıyla karşılaştı

DAVADA YENİ GELİŞMELER

ID İletişim Danışmanlık’ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 27 Ocak’ta tutuklandı. Barım’ın gözaltında bulunduğu süre zarfında ‘tanık’ sıfatıyla ifade veren oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında ise ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

HALİT ERGENÇ MAHKEMEDE İFADE VERDİ

Habertürk’ten Ceylan Sever’in bildirdiğine göre; İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla açılan davanın duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, avukatlarıyla birlikte katıldı. Halit Ergenç, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu açıkladı. Savunmasına başlayan Ergenç, “Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim, bana sorulan sorulara cevap verdim,” dedi. Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater ile herhangi bir irtibatının olmadığını vurguladı.

AĞAÇ KORUMAK İÇİN YÜRÜDÜK

Ergenç, Mehmet Ali Alabora ile gerçekleştirdiği 12 telefon görüşmesinin detayları sorulduğunda, “7 tanesi 1 Haziran’da sendikadaki arkadaşlarla beraber yürüyüş gerçekleştirmiştik, bununla ilgiliydi. Gezi Parkı yürüyüş amacımız kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti. Asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi,” ifadelerini kullandı. Yürüyüşü organize edip etmediği hakkında soru sorulduğunda ise, “Ben organize etmedim. Telefonla görüşmem tamamen nerede nasıl görüşeceğimiz ile alakalıdır,” şeklinde konuştu.

KOCAOĞLU DA SAVUNMA YAPTI

Rıza Kocaoğlu, aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirterek, “Tanık olarak davet edildiğimde Ayşe Barım ile ilgili sorulara detaylı cevap vermeye çalıştım,” dedi. Kocaoğlu, o dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içerisinde yer almadıklarını da vurguladı. “Gezi Parkı’nda oluşan kalabalık evime çok yakındı, orada bulundum. 18 saniyelik bir telefon görüşmem var, zaman geçmesi sebebiyle hatırlamam doğaldır,” ifadeleriyle beraatini talep etti.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına süre vererek, duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi. Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiği ve 30 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi. Barım, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 7 Temmuz’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair tapeler ve bağlantılar bulunduğu aktarılıyor. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun, ‘tanık’ sıfatıyla verdikleri ifadeleri çelişkili bulunarak ‘yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı. Ergenç, ifadesinde Memet Ali Alabora ile olan iletişimini yalanlayarak, “Herhangi bir samimiyetim yoktur,” dedi. Kocaoğlu da, “O dönemde irtibatımız yoktur” şeklinde ifade verdi.

HTS KAYITLARI DELİL OLDU

Yalan tanıklık soruşturmasında delil olarak HTS kayıtları gösterildi. Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile 12 kez iletişim kurduğunun ve Rıza Kocaoğlu’nun 1 kez iletişim kurduğunun belirlendiği aktarıldı. İddianamenin sonuçları ve ortaya konan deliller doğrultusunda, her iki oyuncu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.