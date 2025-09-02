Halit Yukay’a DNA Testi Yapılacak

YALOVA’DAN BOZCAADA’YA SEYAHATİ PEKİŞTİREN KAZA

Yalova’dan 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Bozcaada yönüne ‘Graywolf’ isimli teknesiyle hareket eden iş adamı Halit Yukay, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedeni ile bulundu. Yukay’ın teknesinin Balıkesir’in Erdek İlçesi’nin 7 mil açığında parçalandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken, Halit Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen geminin radar hareketlerine ulaşıldı.

ÇARPMA İZLERİ İNCELENİYOR

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çarpmanın gerçekleştiği geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili bölgede gemi trafiğini ve ‘Arel 7’nin rotasını detaylı bir şekilde analiz ediyor. Soruşturma dosyasına eklenen fotoğraflar, kazadan bir gün önce çekilen ‘Arel 7’nin Çanakkale’deki görüntüsünde herhangi bir iz bulunmadığını, ancak geminin 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğrafında belirgin izler bulunduğunu ortaya koyuyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı düşünülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı’na yanaşma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatı, 5 Ağustos’ta saat 04.17’de gemiden inip, geminin ön kısmını inceledi. Bu görüntüler, kazanın meydana geldiği anlar için önemli delil niteliği taşıyor.

Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında bilgi vermek için ifade verdi. Tatlıtuğ, “En son 4 Ağustos’ta saat 17.09’da kendisi ile 37 saniye WhatsApp üzerinden görüşmemiz oldu” dedi. Yukay’ın programı gereği Bozcaada’da bir gece konakladıktan sonra 8 Ağustos’ta Yunanistan tatiline devam edeceğini aktaran Tatlıtuğ, Halit’in, Marmara Adası’na yaklaşmakta olduğu bilgisini kendisine verdiğini belirtti.

BİYOLOJİK PROSES VE VAKANIN EŞLEŞMESİ

‘Arel 7′ isimli geminin ön tarafındaki sürtme izlerinden ve Halit Yukay’ın teknesindeki izlerden alınan numuneler incelemek üzere Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan değerlendirmede, her iki teknedeki boya kalıntılarının eşleştiği ortaya çıktı.

KARA KUTU DETAYLI İNCELEMEDE

Halit Yukay’ın teknesinin kara kutusu, detaylı inceleme için yurtdışına gönderildi. İzmit Limanı’nda yakalanan ‘Arel 7’ isimli geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrasında tutuklandı.

CENAZE ÇALIŞMALARI VE İLERLEYEN SÜREÇ

Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkartılması esnasında bütünlüğü bozulma riski taşıdığı için dikkatli çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda, Yalova Cumhuriyet Savcılığı, dava dosyasını kazanın en yakın yargı birimi olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli bilirkişi incelemelerini başlatma kararı aldı.