Halit Yukay’a DNA Testi Yapılacak

TEKNE KAZASI VE CANSIZ BEDENİ BULUNMASI

Yalova’dan 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Bozcaada’ya gitmek için denize açılan Halit Yukay’ın teknesi, Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. İş adamının cansız bedenine tam 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldı.

ŞÜPHELİ GİRESİM VE RADAR HAREKETLERİ

Soruşturma devam ederken, Halit Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri incelendi. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin ön tarafında sürtme izleri tespit etti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, gemi trafiğini ve ‘Arel 7’nin rotasını detaylı incelemeye aldı. Soruşturma dosyasına ayrıca kazadan bir gün önce çekilen iki fotoğraf karesi de eklendi. İlk fotoğrafta geminin önünde iz yokken, 5 Ağustos’ta yükünü götürdüğü İzmit’teki fotoğrafta belirgin izler görüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE KAPTANIN İFADELERİ

Yukay’ın teknesine çarptığı düşünülen ‘Arel 7’ gemisinin İzmit Limanı’na yanaşma anlarının güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. 5 Ağustos günü saat 04.00’te limana gelen geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatının gemiye bakarken görüntülendiği tespit edildi. Geminin önündeki sürtme izleri ve bu görüntüler de söz konusu soruşturma dosyasına dahil edildi.

SON GÖRÜŞME VE İFADELER

Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağrıldı. Tatlıtuğ, Yukay ile son görüşmesini 4 Ağustos’ta gerçekleştirdiğini belirterek, “En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09’da kendisi ile 37 saniye WhatsApp üzerinden telefon görüşmesi yaptım. Her şey yolunda, yola çıktım dedi” ifadesinde bulundu. Daha sonrasında Halit Yukay’ın telefonuna ulaşamadığını ve sürekli aramalar yapmaya devam ettiğini ifade etti.

KAZA AYDINLATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Kazanın detayları üzerine yapılan incelemelerde, ‘Arel 7’ gemisinin ön tarafındaki çiziklerin ve Halit Yukay’ın teknesindeki tahribatın nasıl meydana geldiği araştırılıyor. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı, her iki araçtan alınan numunelerdeki boya kalıntılarını eşleştirdi ve benzerlikler tespit edildi.

KARA KUTU ANALİZİ VE TUTUKLAMALAR

Halit Yukay’ın teknesinin kara kutusu, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi. ‘Arel 7’ gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı; ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELER GÜÇLENİYOR

Halit Yukay’ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu ve bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle cesediyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yalova Cumhuriyet Savcılığı, dosyayı Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Burada da ‘Arel 7’ gemisinin tahribatları ve Yukay’ın teknesi arasındaki ilişkiler detaylıca inceleniyor.