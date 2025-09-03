Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Bulundu

HALİT YUKAY’IN TEKNESİNE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada yönüne doğru ‘Graywolf’ adını taşıyan kendi teknesi ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine, yakınları durum hakkında ihbarda bulundu. Bu ihbarla birlikte Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçerek arama faaliyetlerine başladı.

DENİZDE TEKNE PARÇALARI GÖRÜLDÜ

5 Ağustos tarihine gelindiğinde, saat 14.30 sularında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık vaziyette tekne parçalarının bulunduğuna dair ihbar alındı. Bu ihbarın ardından Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, belirtilen koordinatlara hareket etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir helikopter, bir dalış timi ve toplamda yedi yüzer araç, arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Belirlenen yarı batık teknede dalış timi de arama faaliyetinde bulundu, ancak bu çabalar neticesinde herhangi bir sonuç elde edilemedi.