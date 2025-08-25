Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Çıkarılacak

BALIKESİR’DE KAYBOLAN İŞ İNSANININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Balıkesir’in Erdek açıklarında, 4 Ağustos’ta kaybolan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi. Cenazenin vücut bütünlüğünün korunması amacıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerî dalgıçların özel bir “asansör sistemi” kullanarak çıkarma işlemini gerçekleştireceği ifade edildi.

68 METREDE TESPİT EDİLDİ

Mazu Yachts’ın sahibi olan Halit Yukay, “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru seyehat etmiş, ancak kendisinden haber alınamamıştı. 5 Ağustos’ta Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık bir vaziyette bulunan tekne enkazı üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Deniz Polisi, 23 Ağustos akşamı gerçekleştirdiği yan taramalı sonar (YTS) ve uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile yaptığı taramada Yukay’ın cansız bedenini buldu. Ayrıca yanında tekneye ait motor plakaları ve bota ait parçalar da tespit edildi.

ÖZEL ÇIKARMA OPERASYONU PLANLANIYOR

Yetkililer, naaşın su altından doğrudan çıkarılmasının vücut bütünlüğünü bozabilme ihtimaline dikkat çekti. Bu nedenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği halinde, askeri dalgıçlar tarafından özel “asansör sistemi” kullanılacak. Böylece cenaze güvenli bir şekilde yüzeye taşınacak.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından tekneye çarptığı iddia edilen ticari geminin kaptanı C.T., önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 10 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edildiği açıklanırken, soruşturma süreci halen devam ediyor.