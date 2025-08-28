Halit Yukay’ın ifadesi alındı! Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Her şey kontrol altında’ dedi

HALİT YUKAY’IN TEKNESİDEN HABER ALINAMADI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu bildirerek Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler arama çalışmalarına başladı. 5 Ağustos’ta saat 14.30 civarında, Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası açıklarından seyir halinde olan bir ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, belirlenen koordinatlara yöneldi. Arama kurtarma çalışmaları için, helikopter, dalış timi ve yüzer unsurlarla aramalar gerçekleştirildi. Ancak dalış timinin yaptığı incelemede aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi ve su altı görüntülerinde teknenin parçalandığı kaydedildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi işletmesi ve yat üretimi yapan Halit Yukay’ın Bozcaada’ya hareket ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olaya yönelik olarak Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Ekinlik Adası’na çekilen ve vinçle karaya çıkarılan ‘Graywolf’ isimli teknenin kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yapılıyor. Kazaya karıştığı öne sürülen ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alınan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

TEKNENİN İZİ DİKKATİ ÇEKTİ

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen kuru yük gemisinin radar hareketleri incelendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, geminin ön kısmında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, o bölgede gemi trafiği ile ‘Arel 7’nin rotasını detaylı şekilde inceledi. Kazadan 1 gün önce çekilen fotoğraflarda geminin önünde bir iz gözlemlenmezken, 5 Ağustos’ta yükünü götürdüğü İzmit’teki fotoğrafta belirgin izler dikkat çekti. Ayrıca, ‘Arel 7’nin İzmit Limanı’na yanaştığı anlarda güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına eklendi.

GÖRÜNTÜLER VE SERİ NUMARALARI ANALİZ EDİLİYOR

92 metre uzunluğundaki geminin ön kısmındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği incelenirken, sürtme izlerinin tespit edildiği bölgelerden ve Halit Yukay’ın teknesinden alınan örnekler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. İncelemeler sonucunda, Halit Yukay’ın teknesinin parçaları ile ‘Arel 7’nin önündeki izlerdeki boya kalıntılarının eşleştiği belirlendi. Kriminal rapor, çarpma bölgesi olarak değerlendirilen kısmından elde edilen mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay’ın teknesinden alınan örneklerdeki kimyasal yapının benzer olduğunu ortaya koydu.

KARA KUTUSU DETAYLI İNCELEME İÇİN GÖNDERİLDİ

Halit Yukay’ın teknesinde yer alan ‘kara kutu’ niteliğinde olan konsol parçasının ilk incelemesinde herhangi bir sonuç alınamadı. Cihaz, detaylı incelemeler için yurtdışına gönderildi. Tutuklanan geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, ifadesinde seyir sırasında hissettiği sarsıntıyı, “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, önüme baktım, sağımda ve solumda iki parça gördüm” diye açıklamıştı.

MÜRETTEBAT TANIKLIK YAPTI

‘ Arel 7’nin demirlemesi sırasında mürettebatın ifadeleri alındı. Usta gemici Metin Sarı, Çanakkale Boğazı’nı geçtikten sonra geminin başüstünde çalıştığını, daha sonra bir dalgalanma hissettiğini belli etti. İkinci usta gemici İsa Alazoğlu, o anlarda deniz yüzeyinde dönen tekne parçaları gördüğünü ve crew’nin bu durumu fark ettiğini aktardı.

OYNATAN KIVANÇ TATLITUĞ İFADE VERDİ

Öte yandan Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturma kapsamındaki bilgisine başvuruldu. Tatlıtuğ, Halit Yukay ile son konuşmasının 4 Ağustos’ta saat 17.09’da gerçekleştiğini ve sesinin hiç rahatsızlık belirtisi göstermediğini dile getirdi. Tatlıtuğ, Halit Yukay’ın yolculuğu hakkında detaylar paylaşarak, tüm planlarının yolunda gittiğini ve havanın da güzel olduğunu belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI ZORLAŞTI

Halit Yukay’ın arama çalışmalarının 19. gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizdeki cansız bedenine ulaşma çalışmaları, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle başlayamadı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin iki kurtarma gemisinden biri olan ‘TCG Işın’ da olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye demir atamadı. Deniz Kuvvetleri personeli, Yukay’ın cansız bedenine ulaşmak için ROV ile tekrar görüntü almak üzere denizdeki çalışmalarını sürdürüyor.