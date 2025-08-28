Halit Yukay’ın İfadesi Ortaya Çıktı. “Her Şey Kontrol Altında, Merak Etme.”

HALİT YUKAY’IN TEKNESİYLE İLGİLİ ARAMA ÇALIŞMALARI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine, yakınları tarafından yapılan ihbarla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışmalarına başlarken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde bulunan ticari bir gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçaları görüldüğü bildirildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, verilen koordinatlara giderek arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yarı batık tekneye dalış timiyle dalış gerçekleştirildi, ancak aramalar sonuçsuz kalınca ekipler, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’a ait olduğunu belirledi. Dalış yapıldığında, parçalanmış teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan Halit Yukay’ın, Yalova’dan Bozcaada’ya hareket ettiği görüntüler elde edildi. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, parçalanmış ‘Graywolf’ teknesinin Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarıldığı belirtildi. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla gözaltına alınan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61), Yalova’da serbest bırakılmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazıyla İstanbul’da tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı düşünülen ‘Arel 7’ gemisinin radar hareketleri incelendiğinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiğiyle birlikte ‘Arel 7’nin rotasını detaylı bir şekilde araştırmaya başladı. Soruşturma dosyasına, bu sürtme izlerini gösteren fotoğraflar eklendi. Kazadan bir gün önce çekilen bir fotoğrafta geminin ön kısımda herhangi bir iz bulunmazken, 5 Ağustos’ta çekilen bir diğer fotoğrafta belirgin sürtme izleri dikkat çekti. Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’nin İzmit Limanı’na yanaştığı zamanın görüntüleri de ortaya çıktı.

TEKNE PARÇALARI VE KARA KUTU

Halit Yukay’ın teknesinde, seyir güzergahı, tarih ve saat gibi bilgileri içeren ‘konsol’ olarak adlandırılan kara kutunun yapılan ilk incelemelerinden sonuç elde edilemedi. Detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Cemal Tokatlıoğlu, mahkemede yaptığı ifadesinde, seyir sırasında bir sarsıntı hissettiğini belirterek, “Marmara Adası’na yaklaştığımızı fark ettim ama tam olarak ne olduğunu anlayamadım” dedi. ‘Arel 7’ gemisinin mürettebatı da, Çanakkale Boğazı’nı geçtikten sonra tekne parçaları gördüklerini ve video kaydı aldıklarını aktardı. İfadelere göre, geminin etrafında manevra yaparak rotasını sürdürdüğü kaydedildi.

SON GÖRÜŞME VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma sürecinde bilgisine başvurulan isimler arasında yer aldı. Tatlıtuğ, Halit Yukay ile son görüşmesinin 4 Ağustos’ta olduğunu belirterek, Yukay’ın rahat bir ses tonuyla her şeyin yolunda olduğunu söylediğini kaydetti. 19. gününde Halit Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarılmak üzere olduğu sırada, hava muhalefeti sebebiyle çalışmalara başlanamadığı ifade edildi. Türk Deniz Kuvvetleri, bölgeye ulaşmaya çalıştı ancak olumsuz hava koşulları engelleyici oldu. Halit Yukay’ın cansız bedeni, özel sistemle çıkartılacak.