“Halit Yukay’ın Ölümünde 16 Dakikalık Gizem…”

HALİT YUKAY’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldı. Teknesinin parçalanmış ve yarı batık halde bulunduğu yapılan incelemelerle belirlendi.

GEMİDEKİ İZLERİN ARAŞTIRILMASI

Halit Yukay’ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izlerine rastlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiğini ve ‘Arel 7’ isimli geminin rotasını araştırmaya aldı. Soruşturma dosyasına girdirilen iki fotoğraf karesi, gemideki sürtme izlerini belgeliyor. Kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğrafta geminin önünde bir iz görülmezken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğrafta belirgin izler dikkat çekti. ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı’na geliş anlarıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturmaya eklendi.

KRİMİNAL İNCELEME VE SONUÇLAR

92 metre boyunda ve 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl oluştuğu inceleniyor. Yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. İnceleme sonucunda, Halit Yukay’ın teknesinin parçalanan bölümünde alınan boya kalıntılarının, ‘Arel 7’ gemisinin önündeki sürtme izleriyle eşleştiği belirtildi. Kriminal rapor, ayrı ayrı incelenen örneklerin benzer fiziksel yapıda olduğunu ortaya koydu.

KARA KUTU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay’ın teknesindeki “kara kutu” olarak bilinen parça, ilk incelemeden sonuç vermedi. Ancak detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. ‘Arel 7’ gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, “Taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alındı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrasında İstanbul’da yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

KAPTANIN AÇIKLAMALARI VE ŞÜPHELER

4 Ağustos’ta Çanakkale’den çimento götüren ‘Arel 7’ gemisinin mürettebatının ifadesine başvuruldu. Kaptan Cemal Tokatlıoğlu, kaza sırasında yardımcısının yemeğe indiğini ve “otomatik kaptan” sistemini açarak gemiyi terk ettiğini belirtti. Ayrıca, Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kaptanın avukatı Nuri Koray Kurun, Halit Yukay’ın cep telefonunun sinyalinin kesildiği saat ile ‘Arel 7’nin bölgeden geçtiği saat arasında 16 dakikalık bir fark olduğunu söyledi.

KİMYASAL ANALİZ GEREKİYOR

Kurun, Halit Yukay’ın teknesinden ve yük gemisinden alınan numune sonuçlarının fiziksel olarak uyuştuğunu ancak kimyasal inceleme yapılmadığını ifade etti. Bu incelemenin, gemide kullanılan boya ile teknede kullanılan boyanın içindeki kimyasalların analiz edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.