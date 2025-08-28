Halit Yukay’ın Son İfadeleri Açıklayıcıydı

TEKNEYİ KULLANAN İŞ İNSANI HALİT YUKAY DENİZE AÇILDI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos tarihinde saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada yönüne gitmek için “Graywolf” isimli teknesiyle deniz yolculuğuna çıktı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde kendisinden haber alınamaması üzerine, yakınları Sahil Güvenlik ekiplerine başvurdu. Ekipler, hemen arama çalışmasına başladı. 5 Ağustos’ta saat 14.30 civarında Balıkesir’le Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halindeki bir ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık halde tekne parçalarının görüldüğü bildirildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, olay yerine intikal etti.

ARAMA ÇALIŞMASI VE TEKNE PARÇALARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışmaları başladı. Yarı batık teknede dalış timi çalışmalara katıldı ancak sonuç elde edilemedi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle örtüştüğü belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı’nın dalış yaptığı teknedeki su altı görüntülerinde teknenin parçalanmış hali görüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi bulunan Halit Yukay’ın Bozcaada’ya hareket ettiği anlar da video kayıtlarından ortaya çıktı. Görüntülerde, Yukay’ın tekneden ayrıldığı anlar yer alıyor. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı, kusuru belirlemek üzere Ekinlik Adası’nda çekilip karaya çıkarılan parçalanmış “Graywolf” hakkında bilirkişi incelemesi başlattı. Kazaya sebep olduğu öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova’da gözaltına alındı ancak sonrasında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının ardından Tokatlıoğlu, İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

ÇARPMA İZLERİ VE FOTOĞRAFLAR

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı düşünülen geminin radar hareketleri tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, incelemeleri sırasında geminin ön tarafında sürtme izleri olduğunu belirledi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki deniz trafiğini ve Arel 7’nin rotasını incelemeye aldı. Kazadan önce çekilen fotoğraflardan, Çanakkale’de geminin önünde herhangi bir iz yokken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğrafta belirgin sürtme izlerinin bulunduğu görüldü.

İNCELEME VE RÖPORTAJ

Yukay’a çarptığı düşünülen Arel 7’nin İzmit Limanı’na yanaşma anı da kayıt altına alındı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, geminin mürettebatı, saat 04.17’de harekete geçerken görülüyor. 92 metre uzunluğundaki geminin önündeki darbe izlerinin nasıl meydana geldiği araştırılıyor. Sürtme izleri ve Halit Yukay’ın teknelerinden alınan örneklerinde boya kalıntılarının eşleştiği rapor edildi.

KARA KUTUSU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay’ın teknesinin ‘kara kutusu’ olan ve geminin seyir güzergahını içeren cihazın ilk incelemesinde sonuç alınamadı. Detaylı inceleme için bu cihaz yurt dışına sevk edildi. Tutuklanan kaptan Cemal Tokatlıoğlu, verdiği ifadesinde, “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, ne olduğunu anlamadım” dedi.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER VE DEVAM EDEN ARAMALAR

Halit Yukay ile oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un son görüşmesi, 4 Ağustos’ta gerçekleşti ve Tatlıtuğ, Yukay’ın “Her şey yolunda, deniz güzel” dediğini aktardı. Arama çalışmalarının 19. gününde Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşılmak üzere başlanacak çalışmalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeler yaşandı. Deniz Kuvvetleri, Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için gereken aşamaları planladı.