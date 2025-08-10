Halit Yukay’ın Teknesi Parçalandı!

HALİT YUKAY’IN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi’nde, teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla sahip olduğu Graywolf isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınları durumu ihbar etti ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halindeki bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü bilgisi alındı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, belirtilen koordinata doğru yola çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir helikopter, dalış timi ve yedi yüzer unsurla arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timinin yaptığı araştırmada, aramalardan sonuç elde edilemedi.

GEMİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Yukay’ın parçalanmış teknesine çarptığı iddia edilen Arel 7 isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alındı. Daha sonra sevk edildiği adliyede, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde, Yalova açıklarında demir atan Arel 7 isimli geminin ön kısmında sürtme izlerinin bulunduğu belirlendi.