Halit Yukay’ın Teknesinin Parçaları Bulundu!

HALİT YUKAY’IN DENİZDE KAYBOLUŞU VE ARAŞTIRMA SÜRECİ

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos tarihinde saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya seyahat etmek üzere ‘Graywolf’ adındaki teknesiyle yola çıktı. Aynı gün içerisinde kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu ihbar etti. Bu ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. 5 Ağustos’ta saat 14.30 sularında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde bulunan bir ticari gemiden denizde yarı batık halde tekne parçaları görüldüğü bildirildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ilgili koordinata ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde bir helikopter, bir dalış timi ve yedi yüzer unsur olay yerinde görevlendirildi. Dalış timi, yarı batık olan tekneye dalış yaptı fakat arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış teknenin motorunun seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği tespit edildi. Dalış yapılan teknenin su altı görüntülerinde teknenin parçalandığı görülüyor.

SAVCILIK SORUŞTURMAYA BAŞLADI

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir yat tersanesi sahibi Halit Yukay, Yalova’dan Bozcaada’ya hareket ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntülerde Halit’in teknesi limandan ayrılmakta olduğu gözlemlenirken, Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘Graywolf’ isimli teknede kazanın sebebinin belirlenebilmesi için bilirkişi incelemesi başlamış durumda. Halit Yukay’ın teknelerine çarptığı düşünülen ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla gözaltına alınan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova’da serbest bırakılmıştı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası Tokatlıoğlu, İstanbul’da tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

GEMİDEKİ İZLER VE KAZA ARAŞTIRMASI

Halit Yukay’ın parçalanmış teknesine çarptığı iddia edilen kuru yük gemisinin radar hareketleri incelendi. Sahil Güvenlik ekipleri, bu geminin ön bölümünde sürtme izlerine ulaştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ve ‘Arel 7’nin rotasını araştırmakta. Kazadan bir gün önce çekilen bir fotoğraf, geminin önünde iz bulunmadığını gösteriyor. Ancak 5 Ağustos’ta geminin İzmit’te çekilen bir fotoğrafta belirgin sürtme izleri gözlemlendi. ‘Arel 7’nin İzmit Limanı’na yanaşma anına ait güvenlik kameraları kayıtları, geminin sabah saatlerinde buraya geldikten sonra kaptan ve mürettebatın hareketlerini içermekte. Geminin ön kısmındaki izlerin ve Halit Yukay’ın teknesindeki izlerin nasıl oluştuğu araştırılmakta.

KARA KUTU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay’ın teknedeki ‘kara kutusu’, seyir güzergâhı, tarih ve saat gibi detayları kaydeden önemli bir parçadır. İlk incelemeler olumlu sonuç vermemiş olup, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. ‘Arel 7’ kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, mahkemede ifadesinde, seyir sırasında bir sarsıntı hissettiğini ve “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim” dedi. Ayrıca, teknedeki mürettebatla yapılan görüşmelerde, kaza anında bazı mürettebatın deniz yüzeyinde tekne parçaları gördüklerini belirttikleri ifade ediliyor.

ARKADAŞI KIVANÇ TATLITUĞ’UN İFADESİ

Halit Yukay’ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Tatlıtuğ, Halit Yukay ile en son 4 Ağustos günü görüştüğünü, Halit’in sesinin rahat ve sakin olduğunu bildirdi. Görüşmenin ardından iletişim kuramadığı süreçte, Halit’in eşi ve diğer aile üyeleri de durumu bildirmek için gerekli yolları denedi. Arama çalışmaları 19. güne ulaştığında, Halit Yukay’ın cansız bedeni, denizden çıkarılmak üzere çalışmalara başlanması planlanırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ’NDEN DESTEK

Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘TCG Işın’ gemisi de bu çalışmalar için bölgede yer almak istedi fakat kötü hava koşulları yüzünden demir atamadı. Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması ise deniz dibinde dalgıçlar tarafından yapılacak. Çalışmaların akıbeti ve sonuçlarına yönelik gelişmeler takip ediliyor.