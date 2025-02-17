Halk TV Gazetecilerine 14 Yıla Kadar Ceza

DAVADA HAPİS CEZASI TALEPLERİ

Halk TV’de çalışan gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, yapılan bir telefon görüşmesinin izinsiz olarak yayınlanması ve isminin açıklanması suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İddianamede, gazetecilerin 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Soruşturmanın bir parçası olarak tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’e de benzer suçlamalar yöneltilerek 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DAVA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Mahkeme aşamasında suç unsurlarının nasıl değerlendirileceği önemli bir nokta olacak. Bu süreçte gazetecilerin ceza alıp almayacağı belirlenecek. Davanın seyrinin, medya özgürlüğü ve gazetecilik uygulamaları üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bu olay hakkında görüşlerini paylaşarak, “Bilirkişiyi haber yapmak niye suç olsun?” şeklinde bir soru yöneltti. Bildirici, gazetecilerin olaya dair isimleri yazarak, etik davranıp davranmadıkları konusunu tartışmaya açtı. Bu durum, medya sektöründe gazetecilik etiği üzerine yeniden bir değerlendirme yapılmasına sebep olabiliyor.