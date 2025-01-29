Halk TV Soruşturmasında 3 Kişi Adliyeye Sevk

GAZETECİLER VE YAYIN YETKİLİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Halk TV’de bir röportajın izinsiz olarak kullanılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, adliyeye gönderildi. Bu süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısının ardından Halk TV yayınında bilirkişiyle gerçekleştirilmiş telefon görüşmesinin izinsiz bir şekilde kaydedilip yayınlanması üzerine başlatıldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI VE HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Soruşturma, bilirkişinin isminin ifşa edilerek hedef gösterilmesi ve bu açıklamaların yargı sürecini etkilemeye yönelik olduğu yönünde tespitler yapıldı. Söz konusu yayının incelenmesi sonucunda ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ile ‘Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ suçlamalarıyla gözaltına alınan Pehlivan, Asker ve Selek, adli makamlara sevk edildi.