Halk TV, Tekin’in önceki aidatı yatırdığını belirtti

MAHKEME SÜRECİ İPTALİ ORTAYA ÇIKARIYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’ne dair mahkeme süreci, tartışmalara neden olan bir tablonun oluşmasına sebep oldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Özlem Erkan’ın 27 Ağustos’ta sunmuş olduğu dilekçede yer alan “sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyum olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadesini göz önünde bulundurarak, dilekçedeki isimleri geçici yönetim olarak atadı. Bu durumda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Yerine Gürsel Tekin’in liderliğindeki geçici kurul atandı. Mahkeme kararının ardından dikkatler, daha önce partisinden istifa edeceğini belirten ancak bu adımı atmamış olan Gürsel Tekin’e çevrildi. Tekin’in üyelik aidatını karardan bir gün önce yatırdığı belirtildi.

ÜYELİK AİDATI VE KONGRE YARIŞI

Halk TV’nin ulaştığı bilgilere göre, Gürsel Tekin, mahkeme kararından bir gün önce parti üyeliğini korumak amacıyla aidatını yatırmış. Olayların gelişimi ise 8 Ekim 2023’teki kongre süreciyle bağlantılı. Bu kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile eski CHP İstanbul il başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarıştılar. Çelik, 342 delegenin oyunu alarak, 310 oy alan Canpolat’ı geride bıraktı. İstanbul başsavcılığı, kongreyle ilgili olarak 4 Mart’tan itibaren ‘hile’ ve ‘seçim kanununa muhalefet’ iddiaları çerçevesinde soruşturma başlattı. İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Çelik dahil toplamda 10 kişi hakkında üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.

GEÇİCİ YÖNETİMİN ATANMASI

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün CHP İstanbul kongresini iptal etti. Mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken, geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyeti kayyum olarak atadı. Ayrıca, 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırıldı ve yeni kongre süreci durduruldu.