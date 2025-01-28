Halk TV Yayınıyla İlgili 3 Gözaltı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği basın toplantısında bir kamu davasında görevli bilirkişinin ismini vererek, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğurması amacıyla açıkça hedef gösterdiği iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın ‘Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçları doğrultusunda gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

BASIN TOPLANTISI SONRASI GÖZALTILAR

İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısının ardından, Halk TV yayınında bilirkişiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinin izinsiz bir şekilde kaydedilip yayınlandığı ve bilirkişinin isminin açıkça hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, devam eden soruşturma kapsamında ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ve ‘Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ suçlarından gözaltına alındı.