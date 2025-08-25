Halkalı’da TEM Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

İSTANBUL’DA KAZA MEYDANA GELDİ

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu Edirne yönünde bir kaza gerçekleşti. Hafriyat kamyonu ile iki otobüsün çarpıştığı kazada, ilk verilere göre 1 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı. Tüm şeritler trafiğe kapandı.

TRAFİK KONTROL ALTINA ALINDI

Kaza sonrasında otoyolun Edirne istikametinin tamamen trafiğe kapandığı belirtildi. Uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif yollar kullanmaya yönlendirildi. Ekipler kazaya hızlı bir şekilde müdahale etti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere taşınırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.