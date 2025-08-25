Gündem

Halkalı’da TEM Otoyolu’nda kaza

halkali-da-tem-otoyolu-nda-kaza

KAZA ANINDA MEYDANA GELEN OLAY

İstanbul’un Halkalı bölgesinde, TEM Otoyolu Edirne yönünde bir kaza gerçekleşti. Bu kazada bir hafriyat kamyonu ile iki otobüs çarpıştı. İlk verilere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

TRAFAKİ ETKİLERİ VE MÜDAHALE

Kaza sonrasında otoyolun Edirne istikametindeki tüm şeritlerin trafiğe kapandığı görüldü. Uzun araç kuyruklarının oluşması nedeniyle alternatif yollara yönlendirme yapıldı. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi müdahalede bulundu. Yaralılar hızla çevredeki hastanelere taşınırken, araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

