Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı İle Ulaşım Değişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı şantiyesinde gerçekleştirilen iftar etkinliğine katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamalarda, İstanbul’un batı tarafındaki ulaşımı dönüştürecek Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı’nda çalışmaların hızla devam ettiğini ve hattın bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasının amaçlandığını bildirdi. Uraloğlu, bakanlıklarının yalnızca ulaşım altyapısı inşa etmediğini, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde stratejik projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı’nın da bu projeler arasında yer aldığına dikkat çekti.

SEYAHAT SÜRESİ NİHAYET DÜŞECEK

Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı’nın, büyük vizyon projelerinden biri olduğunun altını çizen Uraloğlu, hattın Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin bir parçası olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı: “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, 153 km’lik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 km’lik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve bugünkü buluşmamızın gerçekleştiği 8,4 km’lik Ispartakule-Halkalı etabından oluşmaktadır. Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate ve yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate indirmeyi hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Halkalı-Ispartakule etabında 6,4 km çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 aç-kapa tüneli ve 1,38 km açık hat ile 8,4 km uzunluğunda yeni hızlı tren hattının altyapı ve üstyapı imalatları, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.”

KAZI ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ İLERLEME

Proje kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğinin altını çizen Uraloğlu, Hat-1 ve Hat-2 tünellerindeki TBM kazılarının tamamlandığını, çıkış portalındaki kazı çalışmalarının ise %98 seviyesine ulaştığını söyledi. Uraloğlu, “Çıkış portalında, sağ ve sol şev bölgelerinde zemin çivi imalatları ile 1751 adet plastik kazık imalatlarınızı tamamladık. Ispartakule kesiminde aç-kapa temel beton imalatlarını bitirdik. Şaft kesimindeki kazı çalışmalarını tamamladık. NATM bağlantı tünellerinde kalıcı kaplama imalatlarını gerçekleştirdik. Sinyalizasyon sistemi dahil tüm ana bileşenlerin onay süreçlerini tamamlandık, sistemin fabrika kabul testlerine yönelik hazırlıklara devam ediyoruz. Elektromekanik sistemlerin sertifikasyon süreçleri için de kontrol kumanda ile ilgili dokümantasyon çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

MARMARAY’A STRATEJİK BAĞLANTI

Halkalı-Ispartakule hattının İstanbul’un raylı sistem ağı açısından kritik bir rol oynayacağını dile getiren Uraloğlu, hattın Marmaray’ın doğal uzantısı olarak İstanbul’un batı yakasını daha sağlam bir biçimde raylı sisteme entegre edeceğini vurguladı. Uraloğlu, “Çalışmalar tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 km’lik hatla, İstanbul’u mevcut Halkalı İstasyonu’ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine ve oradan da Kapıkule Hattı’na entegre edeceğiz. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı’nın, ulusal demir yolu ağımızın önemli bir parçası olmasının yanı sıra, Marmaray’ın doğal uzantısı olarak İstanbul’un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak. Bu hat Halkalı’dan sonrası için banliyö hattı gibi de işlev görecek. Açılan tüneller sayesinde Ispartakule ve çevresindeki Esenyurt ile Bahçeşehir’deki vatandaşlar, İstanbul’un raylı sistem ağına kavuşacaklar. Böylelikle, işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde metropole ulaşmak isteyen 3,1 milyon vatandaş, Marmaray üzerinden Gebze’ye kadar uzanan tüm istasyonlardan İstanbul’un birçok yerine ulaşım sağlayabilecek. Sabah ve akşam saatlerindeki yoğun trafikten etkilenen hemşehrilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle seyahat edebilecek.” şeklinde değerlendirdi. Uraloğlu, önümüzdeki bir iki ay içinde Halkalı-Arnavutköy kesiminin tamamlanarak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile Halkalı ve Gayrettepe istasyonları arasında seyahat süresinin 57 dakikada tamamlanabileceğini de ekledi.

İSTANBUL’DA RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’un trafiğini kalıcı şekilde hafifletmenin yolunun sağlam bir raylı sistem ağı inşa etmekten geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, bakanlıkları tarafından şehirde toplamda 162 kilometre raylı sistem hattının devreye alındığını aktardı. Uraloğlu sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul’da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu ile toplamda 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmaları sürüyor. Ayrıca, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nı Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatacak yeni projeye de Bakanlığımız önayak oldu. Yer teslimini gerçekleştirdik ve burada da çalışmalara başladık. Bu projeyle İstanbul’a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece, yapımı süren hat uzunluğumuz 27 kilometreye ulaşacak ve İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 189 kilometreye çıkacak.”