Halkbank, Dava İle İlgili Açıklama Yaptı

Halkbank, ABD’de İran’a karşı yaptırımları ihlal ettiği iddialarıyla yürütülen davada, diplomatik dokunulmazlık talebinin reddedilmesine karşı tekrardan dosyayı ABD Yüksek Mahkemesi’ne götürdüğünü duyurdu. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerçekleştirdiği açıklamada, ABD İkinci Temyiz Mahkemesi’nin 22 Ekim 2024 tarihli kararının ardından 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir temyiz dilekçesi sunduğunu belirtti.

DOKUNULMAZLIK ARGÜMANLARI GÜNDEME GETİRİLDİ

Halkbank, bu başvurusunda teamül hukukuna dayanan devlet dokunulmazlığı argümanlarını yeniden gündeme getirdi. Banka, ABD’de İran’a yönelik yaptırımları ihlal ve yasa dışı para transferi suçlamalarıyla yargılanıyor. ABD Yüksek Mahkemesi, Nisan 2023’te Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) kapsamındaki dokunulmazlık talebini reddetti. Ancak, teamül hukukuna dayalı dokunulmazlık iddiasının yeniden gözden geçirilmesine karar vermişti. Bu kapsamda dosya İkinci Temyiz Mahkemesi’ne sevk edilmiş ve burada da talep reddedilmişti.