Gündem

Halkbank, Dava İle İlgili Açıklama Yaptı

halkbank-dava-ile-ilgili-aciklama-yapti

Halkbank, ABD’de İran’a karşı yaptırımları ihlal ettiği iddialarıyla yürütülen davada, diplomatik dokunulmazlık talebinin reddedilmesine karşı tekrardan dosyayı ABD Yüksek Mahkemesi’ne götürdüğünü duyurdu. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerçekleştirdiği açıklamada, ABD İkinci Temyiz Mahkemesi’nin 22 Ekim 2024 tarihli kararının ardından 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir temyiz dilekçesi sunduğunu belirtti.

DOKUNULMAZLIK ARGÜMANLARI GÜNDEME GETİRİLDİ

Halkbank, bu başvurusunda teamül hukukuna dayanan devlet dokunulmazlığı argümanlarını yeniden gündeme getirdi. Banka, ABD’de İran’a yönelik yaptırımları ihlal ve yasa dışı para transferi suçlamalarıyla yargılanıyor. ABD Yüksek Mahkemesi, Nisan 2023’te Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) kapsamındaki dokunulmazlık talebini reddetti. Ancak, teamül hukukuna dayalı dokunulmazlık iddiasının yeniden gözden geçirilmesine karar vermişti. Bu kapsamda dosya İkinci Temyiz Mahkemesi’ne sevk edilmiş ve burada da talep reddedilmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş’ta saldırıda 1 kişi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta yürüyüş yapan bir kişi, caddede silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Eylemlerine Son Vermeli

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki çatışmaları artıran tehlikeli faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.