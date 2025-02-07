Hamaney: ABD ile Müzakere Faydasızdır

İRAN LİDERİ HAMANEY ABD İLE MÜZAKERELERİN FAYDASIZLIĞINI VURGULADI

İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da Hava Savunma Kuvvetleri komutanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, ABD ile gerçekleştirilen müzakerelerin etkisizliğine dikkat çekti. Hamaney, “Öncelikle ABD ile müzakerelerin ülkenin sorunlarını çözmeye hiçbir etkisi olmadığını doğru anlamamız gerekiyor. Bize eğer o hükümetle masaya oturursak sorunların çözüleceği intibası vermesinler. Hayır, ABD ile müzakereler hiçbir sorunu çözmez. Peki neden? Çünkü deneyimler bunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEKİ MÜZAKERELERİN SONUCU OLUMLU OLMADI

Hamaney, daha önce ABD ile yapılan müzakereleri hatırlatarak, “Zamanında ABD ile masaya oturduk ve yaklaşık iki yıl süren müzakereler sonucunda bir anlaşma imzaladık. ABD yalnız değildi, birkaç ülke daha müzakerelere katıldı, ancak görüşmelerin merkezi ABD’ydi. O dönemin hükümeti defalarca gidip geldi, toplantılar yaptı, görüştü, konuştu, güldü, el sıkıştı ve sonunda bir anlaşmaya vardı.” dedi.

Ancak, Hamaney ABD’nin bu anlaşmaya uymadığını belirtti ve şöyle devam etti: “Bu anlaşmada İran tarafı oldukça cömert davrandı ve birçok taviz verdi. Anlaşmanın amacı ABD yaptırımlarının kaldırılmasıydı, fakat bu gerçekleşmedi. Birleşmiş Milletler konusunda ise sürekli bir tehdit unsuru olarak kullanılabilecek bir belirsizlik bırakıldı. Bu anlaşma, iki yıl süren müzakerelerin sonucuydu.”