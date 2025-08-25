Hamaney: ABD İle Sorunlar Çözümsüzdür

İRAN LİDERİNDEN ABD’YE SERT MESAJ

İran’ın en üst düzey lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ülkesini teslim alma taleplerine karşı kararlılıkla duracaklarını ve Washington ile yaşanan sorunların “çözümsüz” olduğunu belirtti. Hamaney, Tahran’daki ikametgahında İmam Rıza’nın ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen ve pek çok kişinin iştirak ettiği törende açıklamalarda bulundu. Hamaney, “düşmanların İran’ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını ve şu anda ülkede bölünme oluşturmaya çalıştıklarını” dile getirdi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “teslimiyet” çağrılarına sert bir yanıt verdi: “İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler peşinde olanlara karşı tüm gücüyle duracaktır.”

ABD İLE MÜZAKERE TARTIŞMASI

Hamaney, ülkedeki bazı kesimlerin “Neden ABD ile doğrudan müzakere edip sorunları çözmüyorsunuz?” şeklindeki eleştirilerini dile getirerek, bu kişilerin “yüzeysel” düşünce yapısına sahip olduklarını ifade etti. Hamaney, “ABD’nin İran’a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür.” ifadesini kullandı.

ULUSAL BİRLİĞİN ÖNEMİ

İran lideri, İsrail ve ABD’nin saldırıları esnasında güçlenen ulusal birliğin korunmasının elzem olduğunu vurguladı. “Şimdi ülkede nifak çıkarmak suretiyle bu amacın peşinde koşuyorlar. Bütün halk, memurlar, edebi ve kalem ehli olanlar, milletimizin mukaddes ve büyük birliğinin çelik kalkanını korumak ve güçlendirmek zorundadır.” diyen Hamaney, farklı görüşlerin var olmasının sorun olmadığını, ancak devrimin temellerinin yıkılmaması gerektiğini belirtti. Hamaney, milletin birlik içerisinde olması gerektiğinin altını çizerken, Cumhurbaşkanı’na destek verilmesi gerektiğini ifade etti: “Cumhurbaşkanı çalışkan, gayretli ve azimlidir. Bu gibi çalışkan ve azimli yetkilileri takdir etmek gerekir. Millet ile devlet arasındaki ilişki, silahlı kuvvetler ile halk arasındaki birlik, işte korunması gereken en önemli unsurdur.”