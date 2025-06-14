Hamaney’in Evi Koruma Kalkanı Altında

GERİLİM YENİ BİR BOYUT KAZANDI

İsrail ve İran arasındaki gerginlik, geniş çaplı hava saldırılarıyla birlikte yepyeni bir aşamaya geçti. İsrail, İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri karargahlarını hedef alan saldırılar düzenleyerek, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Sabah saatlerinde, İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığına dair iddialar ortaya atılırken, İran’da üst düzey yetkililer güvenliği sağlamak amacıyla en yüksek alarm durumuna geçti.

HAMANEY’İN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in evi, İsrail’in düzenlediği saldırılarda zarar gördü. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin büyük bir kısmı, Hamaney’in evi ve bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Yetkililer, Hamaney’in evinin çevresinde bir koruma kalkanı oluşturulduğunu ve İran hava savunma sistemlerinin durmaksızın çalıştığını bildirdi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR HEDEF OLDU

İsrail, 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılarda üst düzey isimleri hedef aldı. İran’ın en büyük kaybı, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri gibi en üst düzey iki komutan oldu. Ayrıca, 6 nükleer bilimcinin de saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı. Reuters’a göre, İsrail’in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğü bildirildi.

İRAN’DA DEĞİŞİKLİKLER OLDU

İran lideri Ali Hamaney, saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı. Yaşamını yitiren nükleer bilim insanları arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi bulunuyor. Feridun Abbasi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak görev yapmış ve 2010 yılında İsrail’in suçlandığı bir suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Öte yandan, yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu. İsrail, İran’a yapılan saldırılarda hayatını kaybeden üst düzey isimlerin listesinin uzun ve benzersiz olduğunu iddia ediyor.